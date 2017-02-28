Прогноз на матч Бавария — Шальке от эксперта 01.03.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Бавария и футболистов команды Шальке. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Бавария и команда Шальке ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Бавария и команда Шальке, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Бавария в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Бавария на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Команда Бавария и команда Шальке в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Бавария и команды Шальке является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Бавария, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Бавария борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Бавария и команды Шальке наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Шальке в этой игре.

Победителем матча будет Бавария — 1.9, ничья в матче — 3.6, победителем матча будет Шальке — 4.2.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Бавария встретится с командой Шальке, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Бавария и команда Шальке не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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