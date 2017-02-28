Депортиво — Атлетико прогноз специалиста на матч 02.03.17

Между командой Депортиво и командой Атлетико, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Депортиво и команды Атлетико. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Депортиво и команда Атлетико.

Игра, в которой встретятся футболисты команды Депортиво и футболисты команды Атлетико должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Депортиво и команда Атлетико ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Депортиво и команды Атлетико сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Депортиво очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Депортиво, который должен восстановиться к матчу с командой Атлетико. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Депортиво и команды Атлетико победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

В игре выиграет Депортиво — 2, в игре выиграет Атлетико — 3.87, в игре не будет победителей — 3.4.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Депортиво встретится с командой Атлетико, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Депортиво и команда Атлетико не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

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