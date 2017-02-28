Реал Мадрид — Лас-Пальмас смотреть онлайн трансляцию 01.03.17

Поклонники игры миллионов 01-го марта смогут насладиться настоящим футбольным праздником, ведь на поле встретятся такие команды, как Реал Мадрид и Лас-Пальмас. По московскому времени начало игры в 23:30. Хотя это непримиримые соперники, в последние три года командам не суждено было сойтись в очных противостояниях. Если же взять всю статистику личных встреч, то больше побед имеет футбольный клуб Реал Мадрид.

Футбольные клубы Реал Мадрид и Лас-Пальмас своим поединком привлекли внимание таких каналов, как Спорт1 и Eurosport, а также наш сайт, где будут доступны ссылки для того, чтобы смотреть онлайн данный футбольный матч.

Ожидать большого количества забитых голов от футбольного клуба Реал Мадрид не приходится, ведь в межсезонье у команды сменился наставник, так что новый тренер решил начать с укрепления обороны, но так на этом и остановился. Реал Мадрид может похвастаться только надежной защитой, а вот в нападении остались проблемы, ведь нет молодых и быстрых нападающих, а в команде только два возрастных форварда, которые к тому же, очень слабо играют на «втором этаже». Это все сказывается на результате, так что Реал Мадрид обитает в нижней части турнирной таблицы, хоть и вдалеке от зоны вылета. В последних шести турах было четыре ничьи, одна победа над аутсайдером и одно поражение, но от команды из первой тройки. Основной голкипер повредил плечо на тренировке, так что пропустит игру.

Руководство этим летом потратило на трансферы огромную сумму денег, но футбольный клуб Лас-Пальмас лучше играть не стал, так что над главным тренером с каждым матчем все больше нависает угроза увольнения. Если в прошлом сезоне гости финишировали девятыми, то сейчас идут восьмыми, что явно не оправдывает потраченные десятки миллионов евро. На выезде Лас-Пальмас выступает довольно посредственно, проигрывая более половины матчей. Кроме того, команда не может похвастаться стабильностью, ведь может выдавать как громкие победы, так и с треском проваливать не самые сложные матчи. И ведь существенных кадровых потерь у гостей нет, так как в лазарете находятся только резервные футболисты.

За четыре часа до начала матча Реал Мадрид — Лас-Пальмас ниже появятся ссылки, позволяющие смотреть онлайн данную игру.



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