Прогноз на матч Сельта — Эспаньол 01.03.17

Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Сельта и команды Эспаньол, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Сельта и команда Эспаньол, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Сельта и команды Эспаньол – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Игра, в которой встретятся команда Сельта и команда Эспаньол, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Сельта сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Сельта победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

Матч завершится победой Сельта — 1.8, нет победителей — 3.8, матч завершится победой Эспаньол — 4.3.

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Сельта и команды Эспаньол на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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