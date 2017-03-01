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|Уфа
|01.03 17:00 по МСК.
|Анжи
"Анжи" после зимнего трансферного трансферного окна сильно изменился, удастся ли этим воспользоваться "Уфе" в матче Кубка России?
|Бастия
|01.03 21:30 по МСК.
|Нант
В перенесенном матче 24 тура французской Лиги 1 "Бастия" на своем поле примет "Нант". Удастся ли хозяевам под руководством нового главного тренера отпраздновать победу?
|Марсель
|01.03 23:05 по МСК.
|Монако
"Монако" дважды в нынешнем сезоне разгромил "Марсель", удастся ли "монегаскам" и в третий раз одолеть провансальцев?
|Гранада
|01.03 23:30 по МСК.
|Алавес
"Алавес" в матче первого круга обыграл "Гранаду" со счетом 3:1, удастся ли ему и на выезде взять три очка?
|Майами
|02.03 02:30 по МСК.
|Филадельфия
Поединок с «Филадельфией» – это отличная возможность для «Майами» навязать борьбу за место в плей-офф своим главным соперникам из «Детройта». Подопечные Эрика Споэльстра имеют ровное количество очков с «Пистонс», но у детройцев есть два матча в запасе. Сумеет ли «Майами» обыграть «Сиксерс»?
Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Сидней и команда Мельбурн Виктори. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Сидней и команда Мельбурн Виктори принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Сидней и команды Мельбурн Виктори выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Сидней и команда Мельбурн Виктори, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Сидней в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Сидней на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Сидней и команда Мельбурн Виктори ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Сидней и команды Мельбурн Виктори сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Сидней очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Сидней, который должен восстановиться к матчу с командой Мельбурн Виктори. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Сидней и команды Мельбурн Виктори победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.
Выиграет встречу Сидней — 1.9, выиграет встречу Мельбурн Виктори — 4.2, нет выигравших — 3.6.
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