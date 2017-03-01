Депортиво — Атлетико (02.03.17) смотреть онлайн трансляцию

02 марта однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как Депортиво — Атлетико. А увидеть его можно в 22:45 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

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Шесть лет назад у футбольного клуба Депортиво сменился владелец, который сразу же не понравился болельщикам из-за своих нововведений и ребрендинга. Но, он вложил в клуб много денег, так что сейчас Депортиво уже не выступает в региональных лигах, а постепенно команда добралась до высшего дивизиона. Этот сезон является дебютным и сейчас хозяевам важно закрепиться в элите, а не снова вернуться в низший дивизион. Пока Депортиво имеет преимущество в пять очков над зоной вылета, но расслабляться еще рано, так как впереди еще много туров. Игра на своем поле не является весомым преимуществом для команды, но зато футболисты клуба Депортиво демонстрируют очень стабильное выступление на протяжении всего сезона.

В этом сезоне футбольный клуб Атлетико на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба Атлетико не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб Атлетико проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

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