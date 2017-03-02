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|Металлург
|02.03 17:00 по МСК.
|HC Red Star Kunlun
Магнитогорский «Металлург» все-таки решил затянуть серию с «Куньлунь» и проиграл в четвертом матче серии. Сегодня команды снова выйдут на лед
|ЦЗ Телеком
|02.03 20:00 по МСК.
|Бамберг
Два подряд поражения в Евролиге несколько ухудшили положение «Црвены Звезды», из-за чего перевес сербской команды над девятым местом сократился только до одной победы. Впрочем, после этого, за счет триумфа в крайнем туре над «Галатасараем» при параллельном поражении «Дарушшафаки», «Црвена Звезда» опять вернула себе гандикап от девятой строчки в два выигрыша. Удастся ли подопечным Деяна Радонича продолжить победную поступь?
|Кайсериспор
|02.03 20:30 по МСК.
|Фенербахче
"Кайсериспор" в нынешнем сезоне ни разу не проиграл "Фенербахче", а на своем поле разгромил стамбульцев. Какой получится кубковая встреча команд, читайте в нашем прогнозе.
|Ольборг БК
|02.03 21:30 по МСК.
|Силькеборг ИФ
В 1/8 финала Кубка Дании "Ольборг" на своем поле примет "Силькеборг". На данный матч мы предлагаем надежную ставку с высоким коэффициентом.
|Каха Лабораль
|02.03 22:00 по МСК.
|Армани Милан
После трех поражений в Евролиге подряд «Баскония» находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда Сито Алонсо опережает девятую «Дарушшафаку» лишь на одну победу, и если баски будут продолжать терпеть неудачи, из первой восьмерки они гарантированно вылетят. Обыграет ли «Баскония» неудобный для нее «Милан»?
Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Гуанчжоу Фули и команда Тяньцзинь Сунцзян, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Гуанчжоу Фули и команды Тяньцзинь Сунцзян, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.
Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Гуанчжоу Фули и команды Тяньцзинь Сунцзян. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Гуанчжоу Фули и команды Тяньцзинь Сунцзян являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Гуанчжоу Фули в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Гуанчжоу Фули. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Тяньцзинь Сунцзян вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Тяньцзинь Сунцзян стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Тяньцзинь Сунцзян вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Гуанчжоу Фули. Да и сами футболисты команды Тяньцзинь Сунцзян атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Победителем матча будет Гуанчжоу Фули — 1.8, ничья в матче — 3.8, победителем матча будет Тяньцзинь Сунцзян — 4.3.
В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Гуанчжоу Фули и команда Тяньцзинь Сунцзян, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.
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