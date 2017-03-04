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|ЦЗ Телеком
|02.03 20:00 по МСК.
|Бамберг
Два подряд поражения в Евролиге несколько ухудшили положение «Црвены Звезды», из-за чего перевес сербской команды над девятым местом сократился только до одной победы. Впрочем, после этого, за счет триумфа в крайнем туре над «Галатасараем» при параллельном поражении «Дарушшафаки», «Црвена Звезда» опять вернула себе гандикап от девятой строчки в два выигрыша. Удастся ли подопечным Деяна Радонича продолжить победную поступь?
|Кайсериспор
|02.03 20:30 по МСК.
|Фенербахче
"Кайсериспор" в нынешнем сезоне ни разу не проиграл "Фенербахче", а на своем поле разгромил стамбульцев. Какой получится кубковая встреча команд, читайте в нашем прогнозе.
|Ольборг БК
|02.03 21:30 по МСК.
|Силькеборг ИФ
В 1/8 финала Кубка Дании "Ольборг" на своем поле примет "Силькеборг". На данный матч мы предлагаем надежную ставку с высоким коэффициентом.
|Каха Лабораль
|02.03 22:00 по МСК.
|Армани Милан
После трех поражений в Евролиге подряд «Баскония» находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда Сито Алонсо опережает девятую «Дарушшафаку» лишь на одну победу, и если баски будут продолжать терпеть неудачи, из первой восьмерки они гарантированно вылетят. Обыграет ли «Баскония» неудобный для нее «Милан»?
|Оттава
|03.03 03:30 по МСК.
|Колорадо
Этой ночью будет сыграно большое количество матчей в НХЛ. Мы рассмотрели все поединки и предоставим 2 прогноза на этот день. Первый матч, на котором хотелось бы остановиться подробнее - встреча между Оттавой и Колорадо.
Для футболистов команды Энтелла и команды Бари, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Энтелла и команды Бари проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!
Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Энтелла будет противостоять команде Бари – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Энтелла и команды Бари будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.
Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Энтелла и команды Бари являются хозяева поля. Команда Энтелла сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Бари очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Энтелла и команды Бари – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Энтелла играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.
Ничья в игре — 3.4, победит в игре Энтелла — 2, победит в игре Бари — 3.87.
Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Энтелла и команда Бари, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Энтелла и команды Бари к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.
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