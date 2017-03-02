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|ЦЗ Телеком
|02.03 20:00 по МСК.
|Бамберг
Два подряд поражения в Евролиге несколько ухудшили положение «Црвены Звезды», из-за чего перевес сербской команды над девятым местом сократился только до одной победы. Впрочем, после этого, за счет триумфа в крайнем туре над «Галатасараем» при параллельном поражении «Дарушшафаки», «Црвена Звезда» опять вернула себе гандикап от девятой строчки в два выигрыша. Удастся ли подопечным Деяна Радонича продолжить победную поступь?
|Кайсериспор
|02.03 20:30 по МСК.
|Фенербахче
"Кайсериспор" в нынешнем сезоне ни разу не проиграл "Фенербахче", а на своем поле разгромил стамбульцев. Какой получится кубковая встреча команд, читайте в нашем прогнозе.
|Ольборг БК
|02.03 21:30 по МСК.
|Силькеборг ИФ
В 1/8 финала Кубка Дании "Ольборг" на своем поле примет "Силькеборг". На данный матч мы предлагаем надежную ставку с высоким коэффициентом.
|Каха Лабораль
|02.03 22:00 по МСК.
|Армани Милан
После трех поражений в Евролиге подряд «Баскония» находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда Сито Алонсо опережает девятую «Дарушшафаку» лишь на одну победу, и если баски будут продолжать терпеть неудачи, из первой восьмерки они гарантированно вылетят. Обыграет ли «Баскония» неудобный для нее «Милан»?
|Оттава
|03.03 03:30 по МСК.
|Колорадо
Этой ночью будет сыграно большое количество матчей в НХЛ. Мы рассмотрели все поединки и предоставим 2 прогноза на этот день. Первый матч, на котором хотелось бы остановиться подробнее - встреча между Оттавой и Колорадо.
Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Хапоэль Хайфа и команды Ирони Кирьят-Шмона, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.
Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда Хапоэль Хайфа и команда Ирони Кирьят-Шмона. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Хапоэль Хайфа и команды Ирони Кирьят-Шмона являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Хапоэль Хайфа в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Хапоэль Хайфа. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Ирони Кирьят-Шмона вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Ирони Кирьят-Шмона стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Ирони Кирьят-Шмона вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Хапоэль Хайфа. Да и сами футболисты команды Ирони Кирьят-Шмона атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
В игре выиграет Хапоэль Хайфа — 1.85, в игре выиграет Ирони Кирьят-Шмона — 4.4, в игре не будет победителей — 3.5.
Команда Хапоэль Хайфа и команда Ирони Кирьят-Шмона в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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