Ставки на матч Бирмингем – Лидс, прогноз на футбол от 03.03.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Бирмингем встретится с командой Лидс. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Ситуация вокруг матча команды Бирмингем и команды Лидс начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Бирмингем и команды Лидс. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Команда Бирмингем и команда Лидс в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Бирмингем и команды Лидс является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Бирмингем, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Бирмингем борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Бирмингем и команды Лидс наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Лидс в этой игре.

Победителем матча будет Бирмингем — 1.8, ничья в матче — 3.8, победителем матча будет Лидс — 4.3.

Команда Бирмингем и команда Лидс в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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