Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Трабзонспор
|03.03 20:00 по МСК.
|Карабукспор
В матче первого круга "Карабюкспор" дома разгромил "Трабзонспор" со счетом 4:0. Удастся ли ему и во втором матче остановить подопечных Эрсуна Янала?
|Аяччо
|03.03 22:00 по МСК.
|Тур
"Тур" имеет едва ли не последний шанс сохранить интригу и побороться за место в Лиге 2. Удастся ли аутсайдеру на выезде справиться с "Газелек Аяччо"?
|ФК Мидтюлланд
|03.03 22:15 по МСК.
|Люнгбю
"Мидтьюлланн" и "Люнгбю"идут практически вровень в турнирной таблице датской Суперлиги. Кому сегодня удастся вырваться вперед?
|Бетис Севилья
|03.03 22:45 по МСК.
|Реал Сосьедад
В первом матче 26-го тура испанской Примеры "Бетис" на своем поле примет "Реал Сосьедад". Мы проанализировали данный поединок и нашли наиболее оптимальную ставку с высоким коэффициентом!
В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Мюнхен 1860 и команды Санкт-Паули, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Мюнхен 1860 и команда Санкт-Паули, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Мюнхен 1860 в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Мюнхен 1860 на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Мюнхен 1860 и команды Санкт-Паули являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Мюнхен 1860 в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Мюнхен 1860. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Санкт-Паули вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Санкт-Паули стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Санкт-Паули вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Мюнхен 1860. Да и сами футболисты команды Санкт-Паули атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Ничья в противостоянии — 3.8, в противостоянии победит Мюнхен 1860 — 1.8, в противостоянии победит Санкт-Паули — 4.3.
В современном спорте футбол по популярности занимает первое место. Это общенациональный вид спорта, для которого просто не существует границ. Футболом увлекаются на всех континентах и во всех странах. Огромная армия болельщиков этого вида спорта ежедневно наблюдает за наиболее интересными матчами в исполнении лучших футболистов современности. Наши эксперты тоже стараются быть в курсе последних событий в мире футбола. Мы всегда отслеживаем только наиболее интересные матчи, чтобы предложить на них качественные прогнозы, которые позволят футбольным болельщикам не только насладиться интересной игрой, но и заработать на ставках в букмекерских конторах. Матч, который мы выбрали для прогнозов – игра команды Мюнхен 1860 и команды Санкт-Паули, обещает быть очень интересным и зрелищным, не пропустите! Обе команды сейчас играют в великолепный футбол, так что, наши эксперты ждут здесь много забитых голов. Кроме этого, мы ждем здесь нешуточную борьбу, так как командам необходимо набирать очки в турнирной таблице.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq