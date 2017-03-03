Вадуц — Базель прогноз и ставки от специалиста 05.03.17

Игра, в которой примут участие команда Вадуц и команда Базель обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Вадуц и команды Базель вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Вадуц и команды Базель, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Базель удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Вадуц вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Базель раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Вадуц и команда Базель ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Вадуц и команды Базель сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Вадуц очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Вадуц, который должен восстановиться к матчу с командой Базель. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Вадуц и команды Базель победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

Выиграет встречу Вадуц — 1.85, выиграет встречу Базель — 4.4, нет выигравших — 3.5.

В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Вадуц и команда Базель, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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