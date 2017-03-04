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|Трабзонспор
|03.03 20:00 по МСК.
|Карабукспор
В матче первого круга "Карабюкспор" дома разгромил "Трабзонспор" со счетом 4:0. Удастся ли ему и во втором матче остановить подопечных Эрсуна Янала?
|Аяччо
|03.03 22:00 по МСК.
|Тур
"Тур" имеет едва ли не последний шанс сохранить интригу и побороться за место в Лиге 2. Удастся ли аутсайдеру на выезде справиться с "Газелек Аяччо"?
|ФК Мидтюлланд
|03.03 22:15 по МСК.
|Люнгбю
"Мидтьюлланн" и "Люнгбю"идут практически вровень в турнирной таблице датской Суперлиги. Кому сегодня удастся вырваться вперед?
|Бетис Севилья
|03.03 22:45 по МСК.
|Реал Сосьедад
В первом матче 26-го тура испанской Примеры "Бетис" на своем поле примет "Реал Сосьедад". Мы проанализировали данный поединок и нашли наиболее оптимальную ставку с высоким коэффициентом!
Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Аданаспор и команда Коньяспор. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Аданаспор и команда Коньяспор принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Аданаспор и команды Коньяспор выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.
Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Аданаспор и команда Коньяспор подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды
В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Аданаспор. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Аданаспор и команды Коньяспор мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Аданаспор победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Аданаспор и команды Коньяспор. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.
Ничья в противостоянии — 3.45, в противостоянии победит Аданаспор — 1.95, в противостоянии победит Коньяспор — 4.1.
В современном спорте футбол по популярности занимает первое место. Это общенациональный вид спорта, для которого просто не существует границ. Футболом увлекаются на всех континентах и во всех странах. Огромная армия болельщиков этого вида спорта ежедневно наблюдает за наиболее интересными матчами в исполнении лучших футболистов современности. Наши эксперты тоже стараются быть в курсе последних событий в мире футбола. Мы всегда отслеживаем только наиболее интересные матчи, чтобы предложить на них качественные прогнозы, которые позволят футбольным болельщикам не только насладиться интересной игрой, но и заработать на ставках в букмекерских конторах. Матч, который мы выбрали для прогнозов – игра команды Аданаспор и команды Коньяспор, обещает быть очень интересным и зрелищным, не пропустите! Обе команды сейчас играют в великолепный футбол, так что, наши эксперты ждут здесь много забитых голов. Кроме этого, мы ждем здесь нешуточную борьбу, так как командам необходимо набирать очки в турнирной таблице.
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