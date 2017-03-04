Кайсериспор — Касымпаша: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.03.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Кайсериспор и команда Касымпаша. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Кайсериспор и команда Касымпаша принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Кайсериспор и команды Касымпаша выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Ситуация вокруг матча команды Кайсериспор и команды Касымпаша начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Кайсериспор и команды Касымпаша. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Кайсериспор и команды Касымпаша являются хозяева поля. Команда Кайсериспор сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Касымпаша очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Кайсериспор и команды Касымпаша – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Кайсериспор играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.

Выиграет встречу Кайсериспор — 2, выиграет встречу Касымпаша — 3.87, нет выигравших — 3.4.

Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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