Хапоэль Кфар-Саба — Маккаби Петах-Тиква: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.03.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Хапоэль Кфар-Саба встретится с командой Маккаби Петах-Тиква. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Игра, в которой примут участие команда Хапоэль Кфар-Саба и команда Маккаби Петах-Тиква должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Хапоэль Кфар-Саба и команды Маккаби Петах-Тиква практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.

Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Хапоэль Кфар-Саба и команды Маккаби Петах-Тиква являются хозяева поля. Команда Хапоэль Кфар-Саба сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Маккаби Петах-Тиква очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Хапоэль Кфар-Саба и команды Маккаби Петах-Тиква – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Хапоэль Кфар-Саба играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.

Матч завершится победой Хапоэль Кфар-Саба — 1.9, нет победителей — 3.6, матч завершится победой Маккаби Петах-Тиква — 4.2.

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Хапоэль Кфар-Саба и командой Маккаби Петах-Тиква будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: