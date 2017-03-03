Ставки на матч Хаддерсфилд – Ньюкасл Юнайтед, прогноз на футбол от 04.03.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Хаддерсфилд и команды Ньюкасл Юнайтед. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Игра, в которой команда Хаддерсфилд и команда Ньюкасл Юнайтед будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Хаддерсфилд и команда Ньюкасл Юнайтед сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.

Спрогнозировать исход матча между командой Хаддерсфилд и командой Ньюкасл Юнайтед было очень непросто. Но, наши эксперты тщательно проанализировали статистические данные, и смогли найти интересные предложения в линиях букмекерских контор. Итак, хозяева поля сегодня будут играть в несколько ослабленном составе. Буквально перед матчем стало известно, что несколько игроков основы пропустят матч из-за вируса. Вообще, хозяева поля сейчас играют в довольно невнятный футбол, из-за чего пока находятся в середине турнирной таблице. Отсутствие ключевых футболистов должно негативно сказаться на игре команды, так как тренеру придется искать варианты решения проблемы, выбирая резервных футболистов. Гости пока радуют своей игрой. Несмотря на то, что команда пока осваивается в чемпионате, клуб не тушуется перед грандами, стараясь играть в свой футбол. Что-то получается, что-то не получается, но, по крайней мере, футболисты играют с желанием, а иногда и этого вполне достаточно для победы. Наш фаворит в этом матче – команда Ньюкасл Юнайтед, так как команда более сыграна, да и возможность победить в матче, скорее всего, заставит гостей действовать более расковано. Забитых голов в игре должно быть много, так как оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая тот факт, что у хозяев не будет нескольких игроков основы, это может послужить поводом к возникновению разрывов между обороной и атакой, чем непременно должны воспользоваться гости. Так что, общий тотал больше – хорошая игра в этом матче.

Ничья в противостоянии — 3.45, в противостоянии победит Хаддерсфилд — 1.95, в противостоянии победит Ньюкасл Юнайтед — 4.1.

Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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