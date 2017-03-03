Прогнозы и ставки специалистов на матч Ливерпуль — Арсенал 04.03.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Ливерпуль и команды Арсенал. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда Ливерпуль и команда Арсенал. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Ливерпуль. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Ливерпуль и команды Арсенал мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Ливерпуль победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Ливерпуль и команды Арсенал. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

В игре выиграет Ливерпуль — 2, в игре выиграет Арсенал — 3.87, победителей в игре нет — 3.4.

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Ливерпуль и команда Арсенал, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Ливерпуль и команды Арсенал к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

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