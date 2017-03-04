Виннипег — Колорадо: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 05.03.17

Мы неоднократно говорили о том, что матчи чемпионата НХЛ отличаются непредсказуемостью. Этот чемпионат не похож на традиционные хоккейные чемпионаты, так как здесь хоккеисты, в первую очередь, стараются проявить все свои лучшие качества, принести пользу своему клубу, добиться победы. Для этого все средства хороши: начиная от слаженной командной игры и заканчивая индивидуальным мастерством в отдельно взятом игровом эпизоде. Команда Виннипег и команда Колорадо – это известные хоккейные клубы, которые имеют богатую историю. Сегодня в составах этих команд выступает достаточно известных хоккеистов, которые показывают отличную командную игру, благодаря чему клубы идут в числе лидеров чемпионата. Однако до конца регулярного сезона НХЛ командам предстоит сыграть еще много матчей, поэтому хоккеисты должны быть готовы к тому, что на пути к плей-офф их ожидает множество непростых противостояний. Примером такого противостояния может служить сегодняшняя игра, так как просто на ледовой площадке не будет ни одной из команд. В очных противостояниях команды Виннипег и команды Колорадо всегда много интересных событий, которые приводят в восторг болельщиков. По словам менеджеров, оба клуба будут выступать в оптимальных составах, что усиливает надежды на интересный хоккей. Наши эксперты тоже подготовились к этому матчу, надеемся, что хоккеисты не подведут.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Виннипег и команды Колорадо не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Виннипег, и для команды Колорадо предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Виннипег и команды Колорадо. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Виннипег и команды Колорадо. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Виннипег. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Колорадо довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Колорадо уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Виннипег. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Триумфатором игры станет Виннипег — 1.85, нет победителей — 3.5, триумфатором игры станет Колорадо — 4.4.

В игре команды Виннипег и команды Колорадо ожидается аншлаг. Между собой будут играть две известные команды НХЛ, которые имеют богатую историю противостояний, а также в составе этих команд выступают известные хоккеисты. Сегодняшний матч будет особенным, так как оба клуба ведут борьбу за путевку в плей-офф, поэтому страсти на ледовой площадке будут кипеть нешуточные. Ожидается, что все известные хоккеисты примут участие в этом матче. По крайней мере, такое заявление сделали наставники клубов. Наши эксперты из альтернативных источников узнали, что сегодня оба клуба будут играть в атакующем стиле, так как победа позволит каждой команде существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице. Помимо этого, в матчах между собой команды всегда играют в быстрый атакующий хоккей, наносят много бросков по воротам соперника и стараются забить как можно больше шайб. Таким образом, мы считаем, что матч будет очень интересным, поэтому советуем любителям хоккея не пропустить эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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