Прогноз на матч Кальяри — Интер от эксперта 05.03.17

В современном футболе становится все больше ярких и интересных противостояний. И это касается не только национальных чемпионатов. В последние годы футбол получил серьезный толчок к развитию, были созданы дополнительные футбольные турниры. Все это благотворно влияет на качество игры. Футбол становится более молодым, так как ежегодно все больше молодых футболистов становятся известными и получают выгодные контракты в известных клубах, благодаря своему трудолюбию и любви к футболу. В составах команд, которые сыграют между собой в очном матче, тоже достаточно талантливых молодых футболистов. Команда Кальяри и команда Интер в последние годы сделали ставку на молодежь. Да, у команд не все получается, есть взлеты, есть и падения. Но, в общем-то, игра этих футбольных клубов увлекает, за ней очень приятно наблюдать, а противостояние команды Кальяри и команды Интер само по себе является непредсказуемым, так как в настоящий момент оба футбольных клуба практически равны по силам. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные варианты для ставок. Мы думаем, что игра пройдет в быстром темпе с большим количеством голевых моментов. Это означает, что болельщики точно не будут скучать. Так что, этот матч обязательно стоит увидеть, так как больше нигде не играют в футбол с таким желанием, как в команде Кальяри и в команде Интер.

Игра, в которой встретятся футболисты команды Кальяри и футболисты команды Интер должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

Игра, в которой встретятся команда Кальяри и команда Интер, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Кальяри сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Кальяри победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

Ничейный счет в матче — 3.4, победа достанется Кальяри — 2, победа достанется Интер — 3.87.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Кальяри встретится с командой Интер, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Кальяри и команда Интер не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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