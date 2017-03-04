Оденсе — Ольборг: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.03.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Оденсе и команды Ольборг. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Оденсе будет противостоять команде Ольборг – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Оденсе и команды Ольборг будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Оденсе и команды Ольборг в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Оденсе играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Ольборг теряются, и не знают, что делать. Если команда Оденсе будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Оденсе. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Оденсе в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Оденсе вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

Матч завершится победой Оденсе — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч завершится победой Ольборг — 4.4.

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