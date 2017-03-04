Прогноз на матч Атлетик — Малага от эксперта 05.03.17

В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Атлетик и команды Малага, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Атлетик будет противостоять команде Малага – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Атлетик и команды Малага будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Атлетик и командой Малага. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Атлетик, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Малага может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Атлетик и команды Малага мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Атлетик в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Матч завершится победой Атлетик — 1.95, нет победителей — 3.45, матч завершится победой Малага — 4.1.

Среди футбольных болельщиков немало тех, кто делает ставки в букмекерских конторах. Спорт и азарт – неразрывные понятия, поэтому букмекеры стали заключать спонсорские соглашения с чемпионатами и клубами, рекламируя свои услуги. Однако в мире беттинга очень мало профессионалов, людей, которые делают действительно осознанные ставки, приносящие прибыль. Зато слишком много тех, кто делает ставки импульсивно, чаще всего, чтобы поболеть, под просмотр того или иного футбольного матча. Наши эксперты тщательно анализируют все футбольные матчи, предлагая ставки только на наиболее интересные. Мы полагаем, что делать ставки необходимо для того чтобы только выигрывать, в противном случае, смысл рисковать своими деньгами. Благодаря нашим прогнозам, можно выиграть хорошие деньги у букмекеров, а также получить удовольствие от просмотра выбранного футбольного матча. Так что, следуйте нашим советам, и вы всегда будете иметь отличное настроение и много денег!

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