Прогноз на матч Монако — Нант 05.03.17

Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Монако и команды Нант, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Монако и команда Нант, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Монако в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Монако на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Игра, которая состоится на поле команды Монако будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Команда Монако и команда Нант ведут борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы. Но пока результаты команд абсолютно не радостные. Начало сезона оба футбольных клуба откровенно провалили. Причин этого могло быть несколько, однако теперь не время выяснять из-за чего игра у команд не задалась на старте чемпионата. Сейчас клубам главное – постараться наладить игру и начать зарабатывать баллы, которые необходимы для улучшения позиции в турнирной таблице. К очному противостоянию команда Монако подходит в полном составе, поэтому можно ждать, что именно хозяева поля будут играть в этом матче первым номером. Гости были на матч в оптимальном составе за исключением футболистов, которые находятся в лазарете. Нельзя сказать, что команда Нант уступает свои оппонентам в игровом плане, но, все же, на родном стадионе фаворитами являются футболисты команды Монако. Наши эксперты рекомендуют ставить на победу хозяев поля в этой игре. Еще мы думаем, что матч получится очень напряженным, так как слишком велика цена победы. Поэтому, в матче будет достаточно нарушений и желтых карточек, тотал которых мы советуем играть на больше. А вот тотал голов мы советуем играть на меньше, так как оба клуба сейчас не в такой хорошей форме, чтобы много забивать в этой игре.

В матче победа достанется Монако — 1.9, в матче победа достанется Нант — 4.2, ничья в противостоянии — 3.6.

Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!

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