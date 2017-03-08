Колорадо — Каролина прогноз специалиста 08.03.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Колорадо и команда Каролина, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Хороший хоккей в очных противостояниях демонстрируют хоккеисты команды Колорадо и команды Каролина. Сегодня эти клубы будут играть в рамках регулярного сезона НХЛ. На кону стоит победа, которая позволит улучшить свои позиции в турнирной таблице, увеличив отрыв от преследователей в гонке за зону плей-офф. Менеджеры обеих команд отдают себе отчет в том, что победа позволит их клубам закрепиться в верхней части турнирной таблице, поэтому обе команды будут серьезно мотивированы на то, чтобы победить в этой игре. Между собой команда Колорадо и команда Каролина встречались неоднократно. Есть в этом противостоянии и приятные и неприятные результаты для обеих команд. Однако сегодняшний матч – это абсолютно новая история, новая страница в книге личных противостояний между этими хоккейными клубами, поэтому наши эксперты думают, что обе команды постараются сделать все возможное, чтобы для них эта страница оказалась положительной. Мы тщательно изучили статистические факторы, относящиеся к данному матчу. Это позволило нам найти несколько интересных решений для ставок, более подробно с ними можно познакомиться ниже. Пока единственное, что можно сказать наверняка относительно противостояния команды Колорадо и команды Каролина – матч будет очень интересным и напряженным, так как обе команды хотят добиться в матче только победы.

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Колорадо и команды Каролина. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Колорадо. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Каролина довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Каролина уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Колорадо. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Триумфатором игры станет Колорадо — 2, нет победителей — 3.4, триумфатором игры станет Каролина — 3.87.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Колорадо сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: