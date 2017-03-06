Годой Крус — Атлетико Минейро прогноз специалиста на матч 09.03.17

В современном футболе становится все больше ярких и интересных противостояний. И это касается не только национальных чемпионатов. В последние годы футбол получил серьезный толчок к развитию, были созданы дополнительные футбольные турниры. Все это благотворно влияет на качество игры. Футбол становится более молодым, так как ежегодно все больше молодых футболистов становятся известными и получают выгодные контракты в известных клубах, благодаря своему трудолюбию и любви к футболу. В составах команд, которые сыграют между собой в очном матче, тоже достаточно талантливых молодых футболистов. Команда Годой Крус и команда Атлетико Минейро в последние годы сделали ставку на молодежь. Да, у команд не все получается, есть взлеты, есть и падения. Но, в общем-то, игра этих футбольных клубов увлекает, за ней очень приятно наблюдать, а противостояние команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро само по себе является непредсказуемым, так как в настоящий момент оба футбольных клуба практически равны по силам. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные варианты для ставок. Мы думаем, что игра пройдет в быстром темпе с большим количеством голевых моментов. Это означает, что болельщики точно не будут скучать. Так что, этот матч обязательно стоит увидеть, так как больше нигде не играют в футбол с таким желанием, как в команде Годой Крус и в команде Атлетико Минейро.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Атлетико Минейро удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Годой Крус вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Атлетико Минейро раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Годой Крус и команда Атлетико Минейро. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Годой Крус и команда Атлетико Минейро имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

В игре выиграет Годой Крус — 1.8, в игре выиграет Атлетико Минейро — 4.3, в игре не будет победителей — 3.8.

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