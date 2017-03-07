Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Универсидад Католика Сантьяго 08.03.17

Команда Атлетико Паранаэнсе и команда Универсидад Католика Сантьяго, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Атлетико Паранаэнсе и команда Универсидад Католика Сантьяго, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Атлетико Паранаэнсе в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Атлетико Паранаэнсе на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

В букмекерских конторах фаворитом матча команды Атлетико Паранаэнсе и команды Универсидад Католика Сантьяго являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Атлетико Паранаэнсе в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Атлетико Паранаэнсе. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Универсидад Католика Сантьяго вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Универсидад Католика Сантьяго стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Универсидад Католика Сантьяго вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Атлетико Паранаэнсе. Да и сами футболисты команды Универсидад Католика Сантьяго атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.

Триумфатором матча будет Атлетико Паранаэнсе — 2, триумфатором матча будет Универсидад Католика Сантьяго — 3.87, победителей нет — 3.4.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

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