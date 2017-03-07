Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Калев
|07.03 19:30 по МСК.
|Уникс
Потерпев шесть поражений в семи последних матчах, УНИКС закономерно скатился на пятую строчку в турнирной таблице, отстав от первого ЦСКА уже на шесть побед. Даже «Калев Крамо» в 2017-м году в Лиге ВТБ выигрывал чаще, чем команда Пашутина. Сумеет ли УНИКС обыграть одного из аутсайдеров чемпионата?
|Бристоль
|07.03 22:45 по МСК.
|Норвич
Бристоль Сити борется за сохранение прописки в Чемпионшипе, Норвич стремится вернуться в Премьер-лигу. Чья мотивация окажется сильнее?
|Оксфорд
|07.03 22:45 по МСК.
|Шеффилд
В очередном матче английской Первой лиги лидер турнира "Шеффилд Юнайтед" на выезде сыграет с "Оксфордом". Мы подготовили лучшую ставку дня и спешим ею поделиться с Вами!
|Шеффилд
|07.03 22:45 по МСК.
|Бёртон Альбион
Бертон довел беспроигрышную серию в Чемпионшипе до 4-х поединков. Будет ли 5-й матч без поражения?
|Наполи
|07.03 22:45 по МСК.
|Реал Мадрид
Сможет ли Реал подтянуть игру в обороне, которая в последних матчах Чемпионата Испании хромала на обе ноги?
|Балтика
|08.03 16:00 по МСК.
|Волгарь
Балтика не может выиграть в ФНЛ 23 матча подряд. Выбор ставки очевиден?
|Копенгаген
|09.03 21:00 по МСК.
|Аякс
Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
Команда Атлетико Паранаэнсе и команда Универсидад Католика Сантьяго, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Атлетико Паранаэнсе и команда Универсидад Католика Сантьяго, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Атлетико Паранаэнсе в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Атлетико Паранаэнсе на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Атлетико Паранаэнсе и команды Универсидад Католика Сантьяго являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Атлетико Паранаэнсе в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Атлетико Паранаэнсе. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Универсидад Католика Сантьяго вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Универсидад Католика Сантьяго стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Универсидад Католика Сантьяго вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Атлетико Паранаэнсе. Да и сами футболисты команды Универсидад Католика Сантьяго атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Триумфатором матча будет Атлетико Паранаэнсе — 2, триумфатором матча будет Универсидад Католика Сантьяго — 3.87, победителей нет — 3.4.
Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq