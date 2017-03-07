Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Калев
|07.03 19:30 по МСК.
|Уникс
Потерпев шесть поражений в семи последних матчах, УНИКС закономерно скатился на пятую строчку в турнирной таблице, отстав от первого ЦСКА уже на шесть побед. Даже «Калев Крамо» в 2017-м году в Лиге ВТБ выигрывал чаще, чем команда Пашутина. Сумеет ли УНИКС обыграть одного из аутсайдеров чемпионата?
|Бристоль
|07.03 22:45 по МСК.
|Норвич
Бристоль Сити борется за сохранение прописки в Чемпионшипе, Норвич стремится вернуться в Премьер-лигу. Чья мотивация окажется сильнее?
|Оксфорд
|07.03 22:45 по МСК.
|Шеффилд
В очередном матче английской Первой лиги лидер турнира "Шеффилд Юнайтед" на выезде сыграет с "Оксфордом". Мы подготовили лучшую ставку дня и спешим ею поделиться с Вами!
|Наполи
|07.03 22:45 по МСК.
|Реал Мадрид
Сможет ли Реал подтянуть игру в обороне, которая в последних матчах Чемпионата Испании хромала на обе ноги?
|Шеффилд
|07.03 22:45 по МСК.
|Бёртон Альбион
Бертон довел беспроигрышную серию в Чемпионшипе до 4-х поединков. Будет ли 5-й матч без поражения?
|Анахайм
|08.03 06:00 по МСК.
|Нэшвилл
Этой ночью будет сыграно 9 матчей в НХЛ. Мы нашли хорошие матчи для ставки, но остановимся лишь на одной из них.
|Балтика
|08.03 16:00 по МСК.
|Волгарь
Балтика не может выиграть в ФНЛ 23 матча подряд. Выбор ставки очевиден?
|Копенгаген
|09.03 21:00 по МСК.
|Аякс
Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Динамо Москва и команды Спартак Нальчик. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Динамо Москва и команды Спартак Нальчик. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.
Еще несколько лет назад противостояние команды Динамо Москва и команды Спартак Нальчик в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Динамо Москва и команда Спартак Нальчик находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.
Игра, в которой встретятся команда Динамо Москва и команда Спартак Нальчик, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Динамо Москва сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Динамо Москва победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.
Матч завершится победой Динамо Москва — 1.9, нет победителей — 3.6, матч завершится победой Спартак Нальчик — 4.2.
В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Динамо Москва и команда Спартак Нальчик, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.
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основатель проекта Betfaq