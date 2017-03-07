Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Калев
|07.03 19:30 по МСК.
|Уникс
Потерпев шесть поражений в семи последних матчах, УНИКС закономерно скатился на пятую строчку в турнирной таблице, отстав от первого ЦСКА уже на шесть побед. Даже «Калев Крамо» в 2017-м году в Лиге ВТБ выигрывал чаще, чем команда Пашутина. Сумеет ли УНИКС обыграть одного из аутсайдеров чемпионата?
|Бристоль
|07.03 22:45 по МСК.
|Норвич
Бристоль Сити борется за сохранение прописки в Чемпионшипе, Норвич стремится вернуться в Премьер-лигу. Чья мотивация окажется сильнее?
|Оксфорд
|07.03 22:45 по МСК.
|Шеффилд
В очередном матче английской Первой лиги лидер турнира "Шеффилд Юнайтед" на выезде сыграет с "Оксфордом". Мы подготовили лучшую ставку дня и спешим ею поделиться с Вами!
|Наполи
|07.03 22:45 по МСК.
|Реал Мадрид
Сможет ли Реал подтянуть игру в обороне, которая в последних матчах Чемпионата Испании хромала на обе ноги?
|Шеффилд
|07.03 22:45 по МСК.
|Бёртон Альбион
Бертон довел беспроигрышную серию в Чемпионшипе до 4-х поединков. Будет ли 5-й матч без поражения?
|Анахайм
|08.03 06:00 по МСК.
|Нэшвилл
Этой ночью будет сыграно 9 матчей в НХЛ. Мы нашли хорошие матчи для ставки, но остановимся лишь на одной из них.
|Балтика
|08.03 16:00 по МСК.
|Волгарь
Балтика не может выиграть в ФНЛ 23 матча подряд. Выбор ставки очевиден?
|Копенгаген
|09.03 21:00 по МСК.
|Аякс
Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Факел и футболистов команды СКА-Хабаровск. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Факел и команда СКА-Хабаровск ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.
Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Факел будет противостоять команде СКА-Хабаровск – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Факел и команды СКА-Хабаровск будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.
Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Факел и команда СКА-Хабаровск ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Факел и команды СКА-Хабаровск сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Факел очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Факел, который должен восстановиться к матчу с командой СКА-Хабаровск. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Факел и команды СКА-Хабаровск победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.
В матче победа достанется Факел — 1.8, в матче победа достанется СКА-Хабаровск — 4.3, ничья в противостоянии — 3.8.
Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Факел и команды СКА-Хабаровск соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.
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