Прогнозы и ставки на матч Манчестер Сити — Сток Сити 08.03.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Манчестер Сити и команда Сток Сити. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Манчестер Сити и команда Сток Сити принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Манчестер Сити и команды Сток Сити выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Еще несколько лет назад противостояние команды Манчестер Сити и команды Сток Сити в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Манчестер Сити и команда Сток Сити находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

В букмекерских конторах фаворитом матча команды Манчестер Сити и команды Сток Сити являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Манчестер Сити в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Манчестер Сити. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Сток Сити вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Сток Сити стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Сток Сити вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Манчестер Сити. Да и сами футболисты команды Сток Сити атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.

Матч завершится победой Манчестер Сити — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч завершится победой Сток Сити — 4.4.

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