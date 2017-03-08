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|Анахайм
|08.03 06:00 по МСК.
|Нэшвилл
Этой ночью будет сыграно 9 матчей в НХЛ. Мы нашли хорошие матчи для ставки, но остановимся лишь на одной из них.
|Балтика
|08.03 16:00 по МСК.
|Волгарь
Балтика не может выиграть в ФНЛ 23 матча подряд. Выбор ставки очевиден?
|Копенгаген
|09.03 21:00 по МСК.
|Аякс
Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
Для футболистов команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!
Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда Годой Крус и команда Атлетико Минейро. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!
В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Годой Крус. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Годой Крус победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Годой Крус и команды Атлетико Минейро. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.
Триумфатором матча будет Годой Крус — 1.85, триумфатором матча будет Атлетико Минейро — 4.4, победителей нет — 3.5.
В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Годой Крус и команда Атлетико Минейро, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.
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основатель проекта Betfaq