Регистрация

Прогнозы и ставки специалистов на матч Олимпиакос — Бешикташ 09.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ростов 09.03 21:00 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Ростов против Манчестер Юнайтед. Проверенная ставка уже готова!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Апоэль 09.03 21:00 по МСК. Андерлехт #
Открыть доступ

Как далеко готов пройти в Лиге Европы Андерлехт, выбивший в 1/16 финала Зенит?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Копенгаген 09.03 21:00 по МСК. Аякс #
Открыть доступ

Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Эрцгебирге Ауэ 10.03 20:30 по МСК. Карлсрухер СК #
Открыть доступ

Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Ницца 10.03 21:00 по МСК. Каен #
Открыть доступ

Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Хавре 10.03 22:00 по МСК. Клермон #
Открыть доступ

Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Леверкузен 10.03 22:30 по МСК. Бремен #
Открыть доступ

Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Олимпик 11.03 15:00 по МСК. Ворксла #
Открыть доступ

Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нанси 11.03 22:00 по МСК. Лилль #
Открыть доступ

Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Прогнозы и ставки специалистов на матч Олимпиакос — Бешикташ 09.03.17

Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Олимпиакос и команда Бешикташ, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Олимпиакос и команды Бешикташ, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Олимпиакос и команда Бешикташ, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Олимпиакос и команды Бешикташ – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Олимпиакос и команда Бешикташ будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Олимпиакос. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Олимпиакос играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Бешикташ тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Олимпиакос не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Олимпиакос. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

Ничья в игре — 3.8, победит в игре Олимпиакос — 1.8, победит в игре Бешикташ — 4.3.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Олимпиакос и команды Бешикташ соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Сельта — Краснодар прогноз и ставки от профессионала 09.03.17
Брайтон — Дерби Каунти прогноз профессионала на матч 10.03.17
Йонг Утрехт — Ахиллес 29: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Голландии 10.03.17
Амьен — Бур-Перонн прогноз профессионала на матч 10.03.17
Копенгаген — Аякс прогноз специалиста на матч 09.03.17
Чикаго — Анахайм: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 10.03.17
Даллас — Оттава прогноз и ставки от специалиста 09.03.17
НХЛ. Прогноз на матч Калгари — Монреаль 10.03.17
Аризона — Оттава: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 10.03.17
Бостон — Детройт прогноз специалиста на матч НХЛ 09.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 