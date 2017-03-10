НХЛ. Прогноз на матч Калгари — Монреаль 10.03.17

Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Калгари и команды Монреаль. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.

Только самые подготовленные клубы чемпионата НХЛ могут попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Для этого необходимо побеждать в каждом матче, а учитывая уровень хоккейных клубов, выступающих в чемпионате НХЛ, сделать это очень и очень непросто. Здесь каждый матч – это настоящая битва, в которой встречаются не просто обычные хоккейные клубы, а лучшие команды чемпионата, в составе которых играет большое количество знаменитых хоккеистов. Талант менеджеров хоккейных клубов НХЛ состоит в том, чтобы не просто заставить своих подопечных играть в хоккей, а заставить их действовать командно, максимально эффективно реализуя на площадке замыслы менеджера. Команда Калгари и команда Монреаль имеют все, что необходимо для попадания в плей-офф. В составах обеих команд выступают лучшие хоккеисты, которых тренируют лучшие менеджеры. Результаты клубов в текущем чемпионате показывают, что команды серьезно настроены на этот сезон, следовательно, от очного противостояния стоит ждать только игры на результат. Причем, независимо от статуса матча, наши эксперты уверены в том, что хоккеисты команды Калгари и команды Монреаль будут выкладываться по полной программе с первых и до последних минут матча. Поэтому мы обещаем любителям этого вида спорта зрелищное и интересное противостояние. При этом наши эксперты уже нашли несколько интересных прогнозов на этот матч, которые позволят выиграть деньги букмекеров.

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Калгари и хоккеисты команды Монреаль должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Калгари выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Монреаль, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Калгари, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Калгари в этом противостоянии.

В игре выиграет Калгари — 1.95, в основное время игры будет ничья — 3.45, в игре выиграет Монреаль — 4.1.

Команда Калгари и команда Монреаль – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Калгари и команды Монреаль достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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