Лос-Анджелес — Нэшвилл прогноз профессионала на матч НХЛ 10.03.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Лос-Анджелес и команда Нэшвилл, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Лос-Анджелес и команды Нэшвилл к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Лос-Анджелес и команда Нэшвилл, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Лос-Анджелес и команды Нэшвилл, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Определить фаворита в матче команды Лос-Анджелес и команды Нэшвилл, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Лос-Анджелес и команда Нэшвилл часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

В матче победителем будет Лос-Анджелес — 1.9, в матче победителем будет Нэшвилл — 4.2, ничья в матче — 3.6.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Лос-Анджелес и команда Нэшвилл, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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