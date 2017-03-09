Прогноз на матч Цзянсу Сайнти — Тяньцзинь Тэда от эксперта 10.03.17

Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Цзянсу Сайнти и команда Тяньцзинь Тэда, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Цзянсу Сайнти и команды Тяньцзинь Тэда, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Цзянсу Сайнти и команды Тяньцзинь Тэда. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Цзянсу Сайнти. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Цзянсу Сайнти и команды Тяньцзинь Тэда мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Цзянсу Сайнти победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Цзянсу Сайнти и команды Тяньцзинь Тэда. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

В матче победа достанется Цзянсу Сайнти — 1.8, в матче победа достанется Тяньцзинь Тэда — 4.3, ничья в противостоянии — 3.8.

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Цзянсу Сайнти и команды Тяньцзинь Тэда на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

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