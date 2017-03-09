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Прогнозы и ставки на матч Шанхай СИПГ — Яньбянь 10.03.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Металлург 09.03 17:00 по МСК. Барыс #
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Следом за Западной конференцией сегодня стартуют полуфинальные серии на Востоке. В одной из пар сошлись обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург» и астанинский «Барыс».
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# ЦСКА 09.03 20:00 по МСК. Галатасарай #
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В этом поединке, неожиданно обыгравший мадридский «Реал» «Галатасарай», попробует снять скальп и с московского ЦСКА, который только раз проиграло дома в текущем сезоне. Есть ли хоть какие-то шансы на победу у турков в этом матче?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Апоэль 09.03 21:00 по МСК. Андерлехт #
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Как далеко готов пройти в Лиге Европы Андерлехт, выбивший в 1/16 финала Зенит?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ростов 09.03 21:00 по МСК. Ман Ю #
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Ростов против Манчестер Юнайтед. Проверенная ставка уже готова!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Копенгаген 09.03 21:00 по МСК. Аякс #
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Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Эрцгебирге Ауэ 10.03 20:30 по МСК. Карлсрухер СК #
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Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Ницца 10.03 21:00 по МСК. Каен #
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Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Хавре 10.03 22:00 по МСК. Клермон #
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Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Леверкузен 10.03 22:30 по МСК. Бремен #
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Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Олимпик 11.03 15:00 по МСК. Ворксла #
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Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нанси 11.03 22:00 по МСК. Лилль #
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Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
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Прогноз от наших экспертов
Прогнозы и ставки на матч Шанхай СИПГ — Яньбянь 10.03.17

Команда Шанхай СИПГ и команда Яньбянь, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Шанхай СИПГ и команда Яньбянь, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Шанхай СИПГ в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Шанхай СИПГ на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Команда Шанхай СИПГ и команда Яньбянь в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Шанхай СИПГ и команды Яньбянь является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Шанхай СИПГ, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Шанхай СИПГ борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Шанхай СИПГ и команды Яньбянь наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Яньбянь в этой игре.

Ничейный счет в матче — 3.45, победа достанется Шанхай СИПГ — 1.95, победа достанется Яньбянь — 4.1.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Шанхай СИПГ встретится с командой Яньбянь, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Шанхай СИПГ и команда Яньбянь не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 