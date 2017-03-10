Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Металлург
|09.03 17:00 по МСК.
|Барыс
Следом за Западной конференцией сегодня стартуют полуфинальные серии на Востоке. В одной из пар сошлись обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург» и астанинский «Барыс».
|ЦСКА
|09.03 20:00 по МСК.
|Галатасарай
В этом поединке, неожиданно обыгравший мадридский «Реал» «Галатасарай», попробует снять скальп и с московского ЦСКА, который только раз проиграло дома в текущем сезоне. Есть ли хоть какие-то шансы на победу у турков в этом матче?
|Апоэль
|09.03 21:00 по МСК.
|Андерлехт
Как далеко готов пройти в Лиге Европы Андерлехт, выбивший в 1/16 финала Зенит?
|Ростов
|09.03 21:00 по МСК.
|Ман Ю
Ростов против Манчестер Юнайтед. Проверенная ставка уже готова!
|Копенгаген
|09.03 21:00 по МСК.
|Аякс
Невероятные факты об игре Копенгагена помогли выбрать ставку на поединок против Аякса
|Эрцгебирге Ауэ
|10.03 20:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
|Ницца
|10.03 21:00 по МСК.
|Каен
Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
|Хавре
|10.03 22:00 по МСК.
|Клермон
Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
|Олимпик
|11.03 15:00 по МСК.
|Ворксла
Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Мидлсбро и команды Манчестер Сити. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Мидлсбро и команды Манчестер Сити. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.
Игра, в которой команда Мидлсбро и команда Манчестер Сити будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Мидлсбро и команда Манчестер Сити сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.
Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Мидлсбро и команды Манчестер Сити в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Мидлсбро играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Манчестер Сити теряются, и не знают, что делать. Если команда Мидлсбро будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Мидлсбро. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Мидлсбро в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Мидлсбро вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.
В игре выиграет Мидлсбро — 1.85, в игре выиграет Манчестер Сити — 4.4, в игре не будет победителей — 3.5.
Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Мидлсбро и команды Манчестер Сити соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.
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основатель проекта Betfaq