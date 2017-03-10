Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Тампа
|10.03 03:30 по МСК.
|Миннесота
Мы рассмотрели все встречи и увидели много "сюрпризов", которые вполне могут произойти сегодня. Эти матчи мы обойдем стороной и остановимся лишь на одном противостоянии между Тампой и Миннесотой.
|Эрцгебирге Ауэ
|10.03 20:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
|Ницца
|10.03 21:00 по МСК.
|Каен
Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
|Хавре
|10.03 22:00 по МСК.
|Клермон
Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
|Олимпик
|11.03 15:00 по МСК.
|Ворксла
Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
Команда Эрцгебирге Ауэ и команда Карлсруэ, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Эрцгебирге Ауэ и команда Карлсруэ подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Эрцгебирге Ауэ и команды Карлсруэ являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Эрцгебирге Ауэ в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Эрцгебирге Ауэ. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Карлсруэ вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Карлсруэ стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Карлсруэ вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Эрцгебирге Ауэ. Да и сами футболисты команды Карлсруэ атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Выиграет встречу Эрцгебирге Ауэ — 2, выиграет встречу Карлсруэ — 3.87, нет выигравших — 3.4.
В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Эрцгебирге Ауэ и команда Карлсруэ, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq