НХЛ.Детройт — Чикаго: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.03.17

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|Тампа
|10.03 03:30 по МСК.
|Миннесота
Мы рассмотрели все встречи и увидели много "сюрпризов", которые вполне могут произойти сегодня. Эти матчи мы обойдем стороной и остановимся лишь на одном противостоянии между Тампой и Миннесотой.
|Эрцгебирге Ауэ
|10.03 20:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
|Ницца
|10.03 21:00 по МСК.
|Каен
Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
|Хавре
|10.03 22:00 по МСК.
|Клермон
Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
|Олимпик
|11.03 15:00 по МСК.
|Ворксла
Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
Сегодняшние соперники – команда Детройт и команда Чикаго выступают в чемпионате НХЛ достаточно давно. Обе команда имеют богатую историю, в которой есть яркие страницы, однако есть и те, о которых в клубах предпочитают не вспоминать. Пока команды выступают в регулярном чемпионате НХЛ на очень приличном уровне. Напомним, что перед клубами перед стартом сезона стояла задача попадания в плей-офф, пока команда Детройт и команда Чикаго справляются с поставленной задачей, клубы идут в зоне плей-офф. Но до конца регулярного чемпионата клубам предстоит провести еще достаточно матчей, следовательно, необходимо показывать стабильные результаты в каждой игре, независимо от соперника. Матч между этими клубами интересен не только противостоянием извест6ных хоккеистов, но и дуэлью менеджеров. Мало кто обращает внимание на менеджеров, так как ошибочно считается, что победу клубу обеспечивают исключительно мастерство исполнителей. Однако роль менеджера в команде очень велика, так как именно от умелых действий руководителя зависит сыгранность команды, ее умелые действия в сложных игровых ситуациях и настрой на каждый матч. Менеджеры обеих команд – опытные руководители, которые в своей карьере добивались значительных высот. Поэтому, сегодняшний матч – особенный, так как здесь будет множество интересных противостояний, гарантирующих болельщикам отличный хоккей.
Популярность чемпионату НХЛ приносит не только высокий профессионализм хоккеистов, но и очень жесткая конкуренция, которая царит в этом чемпионате. Напомним, что со стартом чемпионата все команды находятся в одинаковых условиях и имеют равные шансы на завоевание места в плей-офф. Однако, в зависимости от сыгранности и мастерства хоккеистов, а также от точных тактических схем менеджеров, только самые подготовленные клубы могут попасть в плей-офф. Эксперты НХЛ говорят о том, что команда Детройт и команда Чикаго, которые сойдутся в очном противостоянии, являются как раз теми командами, у которых есть все необходимое для участия в плей-офф. Пока результаты клубов в нынешнем сезоне подтверждают слова экспертов, но, не будем забывать о том, что сезон в НХЛ достаточно длинный, а команды, фактически, сыграли только его половину, поэтому преждевременные выводы пока делать не стоит. Еще ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф, поэтому в этой игре к победе будут стремиться обе команды, а судя по результатам, которые команда Детройт и команда Чикаго показывают в очных противостояниях, болельщикам сегодняшний матч должен обязательно прийтись по вкусу. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться весьма насыщенным, поэтому предлагают не только насладиться игрой, но и сделать ставки, подробное описание которых можно найти ниже.
Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Детройт и хоккеисты команды Чикаго должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Детройт выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Чикаго, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Детройт, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Детройт в этом противостоянии.
Ничья в игре — 3.8, игра завершиться победой Детройт — 1.8, игра завершиться победой Чикаго — 4.3.
Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Детройт и команды Чикаго тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.
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