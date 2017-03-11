НХЛ. Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм 11.03.17

Команда Сент-Луис и команда Анахайм, которые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, являются известными хоккейными командами. В разные периоды истории клубов в их составах выступали известные всему миру хоккеисты. Сейчас в командах тоже достаточно известных игроков, которые ведут клубы к успеху в нынешнем сезоне, есть среди них и молодые таланты, которые еще только предстоит стать знаменитыми и взять на себя роль лидеров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают классный хоккей, что позволяет им добиваться отличных результатов в регулярном чемпионате НХЛ. Эксперты заокеанского хоккея уже рассматривают команду Сент-Луис и команду Анахайм в качестве основных претендентов не только на выход в плей-офф, но и на попадание в финал Кубка Стэнли. Эксперты нашего ресурса пока не готовы делать так далеко идущие прогнозы, пока мы лишь предполагаем, что противостояние команды Сент-Луис и команды Анахайм должно получиться непредсказуемым и результативным. Поэтому мы советуем всем любителям этого вида спорта не пропустить матч, в котором можно будет понаблюдать за игрой известных мастеров клюшки и шайбы, выступающих под руководством не менее знаменитых менеджеров, чьи тактически и стратегические схемы позволяют клубам, вчистую обыгрывать своих соперников. Матч обещает быть захватывающим, поэтому мы еще предлагаем и прогнозы на это противостояние, которые позволят многократно усилить азарт от просмотра игры.

Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Сент-Луис и команда Анахайм имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Сент-Луис и команды Анахайм частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Сент-Луис и команды Анахайм. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Сент-Луис. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Анахайм довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Анахайм уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Сент-Луис. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Встреча завершиться победой Сент-Луис — 1.9, встреча завершиться победой Анахайм — 4.2, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.6.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Сент-Луис и команды Анахайм, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

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