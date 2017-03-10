Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Эрцгебирге Ауэ
|10.03 20:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
|Ницца
|10.03 21:00 по МСК.
|Каен
Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
|Эльче
|10.03 22:00 по МСК.
|Алькоркон
В первом матче 29 тура испанской Сегунды "Эльче" на своем поле примет "Алькоркон". Мы проанализировали данную игру и нашли наиболее оптимальную ставку с приличным коэффициентом!
|Хавре
|10.03 22:00 по МСК.
|Клермон
Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
|Реал
|10.03 23:00 по МСК.
|ЦЗ Телеком
Потерпевший в прошлом туре Евролиги неожиданное поражение мадридский «Реал», в эту пятницу попробует реабилитироваться перед родными болельщиками за счет победы над крепкой «Црвеной Звездой». В первом круге сербам уже удалось обыграть испанцев, сумеет ли «королевский клуб» взять реванш в домашнем поединке?
|Олимпик
|11.03 15:00 по МСК.
|Ворксла
Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
Игра, в которой примут участие команда Уфа и команда Крылья Советов обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Уфа и команды Крылья Советов вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.
Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Уфа и команды Крылья Советов, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!
Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Уфа и командой Крылья Советов. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Уфа, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Крылья Советов может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Уфа и команды Крылья Советов мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Уфа в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.
В игре выиграет Уфа — 1.9, ничья в игре — 3.6, в игре выиграет Крылья Советов — 4.2.
Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!
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