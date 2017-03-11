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|СКА
|10.03 19:30 по МСК.
|Динамо Мск
Серия полуфинала Западной конференции между СКА и московским «Динамо» началась достаточно неожиданно – «бело-голубые» смогли дать бой фавориту и выиграли первый матч в овертайме после ничьи 2:2.
|Эрцгебирге Ауэ
|10.03 20:30 по МСК.
|Карлсрухер СК
Эрцгебирге и Карлсруэ входят в тройку худших команд Второй немецкой Бундеслиги. Оба клуба ведут борьбу за выживание и окончательно шансы на спасение не утратили
|Ницца
|10.03 21:00 по МСК.
|Каен
Ницца остается одной из двух команд Чемпионата Франции, кто не проигрывал на своем поле. Но "не проиграть", это не значит "победить". Смогут ли южане положить в копилку 3 очка?
|Эльче
|10.03 22:00 по МСК.
|Алькоркон
В первом матче 29 тура испанской Сегунды "Эльче" на своем поле примет "Алькоркон". Мы проанализировали данную игру и нашли наиболее оптимальную ставку с приличным коэффициентом!
|Хавре
|10.03 22:00 по МСК.
|Клермон
Подробный прогноз на матч французской Лиги 2: цифры, факты и ряд других моментов позволил определить отличную ставку
|Леверкузен
|10.03 22:30 по МСК.
|Бремен
Ставка, которая идет вразрез с общественным мнением. Подтверждаем и обосновываем её конкретным примером
|Реал
|10.03 23:00 по МСК.
|ЦЗ Телеком
Потерпевший в прошлом туре Евролиги неожиданное поражение мадридский «Реал», в эту пятницу попробует реабилитироваться перед родными болельщиками за счет победы над крепкой «Црвеной Звездой». В первом круге сербам уже удалось обыграть испанцев, сумеет ли «королевский клуб» взять реванш в домашнем поединке?
|СЛ Блюз
|11.03 04:00 по МСК.
|Анахайм
Сент-Луис возвращается домой после серии из трёх выездных матчей. Анахайм продолжает выездную серию и матч против Сент-Луиса будет вторым по счёту. У Сент-Луиса в списке травмированных один игрок: Фаббри. У Анахайма в списке травмированных четыре игрока: Верметт, Гибсон, Деспре, Стоунер.
|Олимпик
|11.03 15:00 по МСК.
|Ворксла
Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Украины. Со ставкой стоит поторопиться - букмекеры однозначно ошиблись в нескольких моментах...
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Ньюкасл Юнайтед и команды Фулхэм, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Ньюкасл Юнайтед и команда Фулхэм, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Ньюкасл Юнайтед в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Ньюкасл Юнайтед на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
Команда Ньюкасл Юнайтед и команда Фулхэм в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Ньюкасл Юнайтед и команды Фулхэм является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Ньюкасл Юнайтед, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Ньюкасл Юнайтед борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Ньюкасл Юнайтед и команды Фулхэм наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Фулхэм в этой игре.
Триумфатором матча будет Ньюкасл Юнайтед — 1.9, триумфатором матча будет Фулхэм — 4.2, победителей нет — 3.6.
В современном спорте футбол по популярности занимает первое место. Это общенациональный вид спорта, для которого просто не существует границ. Футболом увлекаются на всех континентах и во всех странах. Огромная армия болельщиков этого вида спорта ежедневно наблюдает за наиболее интересными матчами в исполнении лучших футболистов современности. Наши эксперты тоже стараются быть в курсе последних событий в мире футбола. Мы всегда отслеживаем только наиболее интересные матчи, чтобы предложить на них качественные прогнозы, которые позволят футбольным болельщикам не только насладиться интересной игрой, но и заработать на ставках в букмекерских конторах. Матч, который мы выбрали для прогнозов – игра команды Ньюкасл Юнайтед и команды Фулхэм, обещает быть очень интересным и зрелищным, не пропустите! Обе команды сейчас играют в великолепный футбол, так что, наши эксперты ждут здесь много забитых голов. Кроме этого, мы ждем здесь нешуточную борьбу, так как командам необходимо набирать очки в турнирной таблице.
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основатель проекта Betfaq