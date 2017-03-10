Прогнозы и ставки на матч Дженоа — Сампдория 11.03.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Дженоа и команде Сампдория, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Дженоа и команды Сампдория, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Сампдория удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Дженоа вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Сампдория раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Дженоа и команда Сампдория будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Дженоа. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Дженоа играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Сампдория тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Дженоа не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Дженоа. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

Ничейный счет в матче — 3.5, победа достанется Дженоа — 1.85, победа достанется Сампдория — 4.4.

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Дженоа и команда Сампдория в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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