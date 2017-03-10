Миннесота — Atlanta United: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат США 13.03.17

Для футболистов команды Миннесота и команды Atlanta United, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Миннесота и команды Atlanta United проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Миннесота будет противостоять команде Atlanta United – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Миннесота и команды Atlanta United будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Миннесота и команда Atlanta United будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Миннесота. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Миннесота играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Atlanta United тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Миннесота не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Миннесота. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

Триумфатором матча будет Миннесота — 1.85, триумфатором матча будет Atlanta United — 4.4, победителей нет — 3.5.

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