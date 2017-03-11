Прогнозы и ставки специалистов на матч Кьево — Эмполи 12.03.17

Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Кьево и команда Эмполи, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Кьево и команды Эмполи, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.

Ситуация вокруг матча команды Кьево и команды Эмполи начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Кьево и команды Эмполи. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Кьево и командой Эмполи. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Кьево, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Эмполи может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Кьево и команды Эмполи мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Кьево в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Ничья в противостоянии — 3.5, в противостоянии победит Кьево — 1.85, в противостоянии победит Эмполи — 4.4.

Команда Кьево и команда Эмполи в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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