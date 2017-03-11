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|Карпаты
|11.03 18:00 по МСК.
|Волынь
Если не сделать ставку на данный поединок заранее, то коэффициент на выбранное событие ближе к стартовому свистку обязательно просядет
|Халл
|11.03 18:00 по МСК.
|Суонси
Один из главных матчей английской Премьер-лиги относительно разборок аутсайдеров. Прогноз с обоснованием готов!
|Нанси
|11.03 22:00 по МСК.
|Лилль
Коэффициент выше 2.0 и подстраховка от возможных форс-мажоров - что может быть лучше для хорошей ставки?
|Иво Карлович
|11.03 22:00 по МСК.
|Йошихито Нишиока
Новым и непростым испытанием для Нишиоки станет встреча с Иво Карловичем в рамках второго круга престижного американского первенства в Индиан-Уэллсе. Узнайте в нашем прогнозе какой исход мы советуем заиграть в этом противостоянии!
|Генгам
|11.03 22:00 по МСК.
|Бастия
"Бастия" в нынешнем сезоне рискует вылететь из Лиги 1, положение команды достаточно тяжелое. Удастся ли ей сегодня отобрать очки у "Генгама", идущего в середине таблицы?
|Каролина
|12.03 03:00 по МСК.
|Торонто
Мы рассмотрели все матчи на сегодня, но подробней решили остановиться именно на жтом матче. Читайте прогноз и делайте победные ставки!
|Амкар
|12.03 11:30 по МСК.
|Зенит
Сможет ли Зенит нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
|Кьево
|12.03 17:00 по МСК.
|Эмполи
С виду непримечательный матч Чемпионата Италии может принести хорошую прибыль!
Команда Тоттенхэм и команда Миллуол, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Тоттенхэм и команды Миллуол, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Миллуол удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Тоттенхэм вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Миллуол раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Тоттенхэм и команды Миллуол являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Тоттенхэм в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Тоттенхэм. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Миллуол вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Миллуол стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Миллуол вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Тоттенхэм. Да и сами футболисты команды Миллуол атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Ничья в противостоянии — 3.6, в противостоянии победит Тоттенхэм — 1.9, в противостоянии победит Миллуол — 4.2.
Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Тоттенхэм и команда Миллуол, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Тоттенхэм и команды Миллуол к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.
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