Прогноз на матч Ванкувер — Бостон. Рекомендуемые ставки от экспертов 14.03.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Ванкувер и команды Бостон. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Ванкувер и команда Бостон являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Хороший хоккей в очных противостояниях демонстрируют хоккеисты команды Ванкувер и команды Бостон. Сегодня эти клубы будут играть в рамках регулярного сезона НХЛ. На кону стоит победа, которая позволит улучшить свои позиции в турнирной таблице, увеличив отрыв от преследователей в гонке за зону плей-офф. Менеджеры обеих команд отдают себе отчет в том, что победа позволит их клубам закрепиться в верхней части турнирной таблице, поэтому обе команды будут серьезно мотивированы на то, чтобы победить в этой игре. Между собой команда Ванкувер и команда Бостон встречались неоднократно. Есть в этом противостоянии и приятные и неприятные результаты для обеих команд. Однако сегодняшний матч – это абсолютно новая история, новая страница в книге личных противостояний между этими хоккейными клубами, поэтому наши эксперты думают, что обе команды постараются сделать все возможное, чтобы для них эта страница оказалась положительной. Мы тщательно изучили статистические факторы, относящиеся к данному матчу. Это позволило нам найти несколько интересных решений для ставок, более подробно с ними можно познакомиться ниже. Пока единственное, что можно сказать наверняка относительно противостояния команды Ванкувер и команды Бостон – матч будет очень интересным и напряженным, так как обе команды хотят добиться в матче только победы.

Определить фаворита в матче команды Ванкувер и команды Бостон, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Ванкувер и команда Бостон часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

Матч выиграет Ванкувер — 1.85, матч выиграет Бостон — 4.4, ничья в матче — 3.5.

НХЛ – самый зрелищный хоккейный чемпионат, в котором выступают лучшие современные хоккеисты. Практически все команды, которые принимают участие в чемпионате, имеют за плечами богатую историю, в которой были взлеты и падения. Сегодняшние соперники, которые в ближайшее время выйдут на лед, тоже могут похвастаться многочисленными достижениями в чемпионате НХЛ. Однако сейчас им необходимо сосредоточиться на предстоящем матче, так как оба соперника – амбициозные хоккейные клубы, которые в нынешнем сезоне, впрочем, как и в других сезонах, решают самые серьезные задачи. Так что, для них победа в этом матче будет иметь принципиальное значение, так как позволит не только обыграть одного из принципиальных соперников, но и увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Наши эксперты тщательно проанализировали все факторы данного противостояния и смогли найти интересные предложения в букмекерских конторах. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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