Олдхэм — Оксфорд Юнайтед прогноз специалиста 14.03.17

Между командой Олдхэм и командой Оксфорд Юнайтед, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Олдхэм и команды Оксфорд Юнайтед. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Олдхэм и команда Оксфорд Юнайтед.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Олдхэм и команда Оксфорд Юнайтед, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Олдхэм в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Олдхэм на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Игра, которая состоится на поле команды Олдхэм будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Команда Олдхэм и команда Оксфорд Юнайтед ведут борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы. Но пока результаты команд абсолютно не радостные. Начало сезона оба футбольных клуба откровенно провалили. Причин этого могло быть несколько, однако теперь не время выяснять из-за чего игра у команд не задалась на старте чемпионата. Сейчас клубам главное – постараться наладить игру и начать зарабатывать баллы, которые необходимы для улучшения позиции в турнирной таблице. К очному противостоянию команда Олдхэм подходит в полном составе, поэтому можно ждать, что именно хозяева поля будут играть в этом матче первым номером. Гости были на матч в оптимальном составе за исключением футболистов, которые находятся в лазарете. Нельзя сказать, что команда Оксфорд Юнайтед уступает свои оппонентам в игровом плане, но, все же, на родном стадионе фаворитами являются футболисты команды Олдхэм. Наши эксперты рекомендуют ставить на победу хозяев поля в этой игре. Еще мы думаем, что матч получится очень напряженным, так как слишком велика цена победы. Поэтому, в матче будет достаточно нарушений и желтых карточек, тотал которых мы советуем играть на больше. А вот тотал голов мы советуем играть на меньше, так как оба клуба сейчас не в такой хорошей форме, чтобы много забивать в этой игре.

Триумфатором матча будет Олдхэм — 1.85, триумфатором матча будет Оксфорд Юнайтед — 4.4, победителей нет — 3.5.

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Олдхэм и команда Оксфорд Юнайтед, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Олдхэм и команды Оксфорд Юнайтед к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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