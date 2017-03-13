Уимблдон — МК Донс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 14.03.17

Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Уимблдон и команда МК Донс, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Уимблдон и команды МК Донс, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Уимблдон и команда МК Донс, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Уимблдон в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Уимблдон на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Спрогнозировать исход матча между командой Уимблдон и командой МК Донс было очень непросто. Но, наши эксперты тщательно проанализировали статистические данные, и смогли найти интересные предложения в линиях букмекерских контор. Итак, хозяева поля сегодня будут играть в несколько ослабленном составе. Буквально перед матчем стало известно, что несколько игроков основы пропустят матч из-за вируса. Вообще, хозяева поля сейчас играют в довольно невнятный футбол, из-за чего пока находятся в середине турнирной таблице. Отсутствие ключевых футболистов должно негативно сказаться на игре команды, так как тренеру придется искать варианты решения проблемы, выбирая резервных футболистов. Гости пока радуют своей игрой. Несмотря на то, что команда пока осваивается в чемпионате, клуб не тушуется перед грандами, стараясь играть в свой футбол. Что-то получается, что-то не получается, но, по крайней мере, футболисты играют с желанием, а иногда и этого вполне достаточно для победы. Наш фаворит в этом матче – команда МК Донс, так как команда более сыграна, да и возможность победить в матче, скорее всего, заставит гостей действовать более расковано. Забитых голов в игре должно быть много, так как оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая тот факт, что у хозяев не будет нескольких игроков основы, это может послужить поводом к возникновению разрывов между обороной и атакой, чем непременно должны воспользоваться гости. Так что, общий тотал больше – хорошая игра в этом матче.

Матч завершится победой Уимблдон — 2, нет победителей — 3.4, матч завершится победой МК Донс — 3.87.

В современном футболе огромное количество интересных противостояний. Команда Уимблдон и команда МК Донс относятся к тем футбольным клубам, которые показывают отличный футбол уже на протяжении нескольких лет. Команды имеют прекрасно сыгранные составы, что позволяет им бороться за самые высокие места в тех турнирах и чемпионатах, где они принимают участие. Наши эксперты стараются отслеживать все матчи этих команд, чтобы предлагать только качественные прогнозы. Ближайший матч должен привлечь внимание большого количества болельщиков, так как клубы, которые будут играть между собой, являются элитой современного футбола, так что, противостояние обещает быть интересным и зрелищным. Благодаря нашим прогнозам можно не только получить удовольствие от просмотра хорошего футбольного матча, но и выиграть деньги, делая ставки в букмекерских конторах. Будем болеть за хороший футбол и надеется, что наши прогнозы окажутся выигрышными.

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