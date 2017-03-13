Чарльтон — Бредфорд Сити прогноз профессионала 14.03.17

В современном футболе становится все больше ярких и интересных противостояний. И это касается не только национальных чемпионатов. В последние годы футбол получил серьезный толчок к развитию, были созданы дополнительные футбольные турниры. Все это благотворно влияет на качество игры. Футбол становится более молодым, так как ежегодно все больше молодых футболистов становятся известными и получают выгодные контракты в известных клубах, благодаря своему трудолюбию и любви к футболу. В составах команд, которые сыграют между собой в очном матче, тоже достаточно талантливых молодых футболистов. Команда Чарльтон и команда Бредфорд Сити в последние годы сделали ставку на молодежь. Да, у команд не все получается, есть взлеты, есть и падения. Но, в общем-то, игра этих футбольных клубов увлекает, за ней очень приятно наблюдать, а противостояние команды Чарльтон и команды Бредфорд Сити само по себе является непредсказуемым, так как в настоящий момент оба футбольных клуба практически равны по силам. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные варианты для ставок. Мы думаем, что игра пройдет в быстром темпе с большим количеством голевых моментов. Это означает, что болельщики точно не будут скучать. Так что, этот матч обязательно стоит увидеть, так как больше нигде не играют в футбол с таким желанием, как в команде Чарльтон и в команде Бредфорд Сити.

Еще несколько лет назад противостояние команды Чарльтон и команды Бредфорд Сити в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Чарльтон и команда Бредфорд Сити находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Чарльтон и командой Бредфорд Сити, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Чарльтон находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Чарльтон гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Чарльтон – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

Триумфатором матча будет Чарльтон — 1.9, триумфатором матча будет Бредфорд Сити — 4.2, победителей нет — 3.6.

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Чарльтон и командой Бредфорд Сити будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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