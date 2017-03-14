Прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон от эксперта 14.03.17

Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Брентфорд и команды Вулверхэмптон. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Брентфорд и команды Вулверхэмптон. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.

Команда Брентфорд и команда Вулверхэмптон – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Брентфорд и командой Вулверхэмптон. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Брентфорд, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Вулверхэмптон может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Брентфорд и команды Вулверхэмптон мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Брентфорд в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Победителем матча будет Брентфорд — 1.95, ничья в матче — 3.45, победителем матча будет Вулверхэмптон — 4.1.

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