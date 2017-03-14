Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Аль-Вахда
|14.03 18:15 по МСК.
|Аль-Хилал
В азиатском футболе набирает обороты групповой раунд Лиги чемпионов. Представляем одну из самых реальных ставок дня в этом турнире
|Локомотив К
|14.03 20:00 по МСК.
|Уникаха
Сотворив настоящую сенсацию в своем предыдущем матче с «Баварией», «Уникаха» теперь попробует добиться удачного результата и в поединке с «Локомотивом». Правда, в прошлом сезоне испанцы проиграли обе очные встречи «железнодорожникам». Сумеют ли они что-то противопоставить «Локо» в этот раз?
|Лестер
|14.03 22:45 по МСК.
|Севилья
В Испании Лестер играл под руководством Клаудио Раньери, теперь будет принимать Севилью уже с другим наставником...
|Уолсолл
|14.03 22:45 по МСК.
|Флитвуд
Футбол в Англии не прекращается ни на один день. Если не играет Премьер-лига, Чемпионшип или кубковые соревнования, то их место занимает League One
|Атлетико М
|15.03 22:45 по МСК.
|Леверкузен
В Испанию Байер везет новый тренер. Как смена наставника повлияет на игру немецкого клуба?
Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Фулхэм и команда Блэкберн, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Фулхэм и команды Блэкберн, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.
Ситуация вокруг матча команды Фулхэм и команды Блэкберн начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Фулхэм и команды Блэкберн. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.
В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Фулхэм. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Фулхэм и команды Блэкберн мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Фулхэм победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Фулхэм и команды Блэкберн. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.
В игре выиграет Фулхэм — 2, ничья в игре — 3.4, в игре выиграет Блэкберн — 3.87.
Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq